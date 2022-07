Låna istället för att köpa hos ”sportbiblioteket”

Under två veckor kan du låna utrustning innan det behövs lämnas tillbaka.

I nordvästra Skåne hittar du Fritidsbanken i Landskrona och Klippan. Åstorp och Landskrona öppnar inom kort.

Fritidsbanken i Klippan kommer dessutom ha en pop up under sommaren som innebär att de är fritt fram att låna prylar under deras öppettider mellan 12-18 i anslutning till Fritidsbanken. Här kan du bland annat testa på att åka skateboard eller sparkcykel i deras aktivitetspark.