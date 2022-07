Såg 80-talet verkligen ut som i ”Stranger things”?

För även om man också kan säga att seriens styrka är hur väl den mixar vardagliga och humoristiska scener med riktigt obehagliga skräcksekvenser, eller att serieskaparna Matt och Ross Duffer är mästare på att sätta samman ett dynamiskt persongalleri, så är det kanske ändå själva stilövningen som gör serien så speciell.

Musiken är en viktig faktor – soundtracket består till stor del av popmusik från 80-talet. ”Should I stay or should I go” med The Clash, ”Material girl” med Madonna och ”Never surrender” med Corey Hart spelas i olika nyckelscener, liksom ”Whip it” med Devo och ”I melt with you” med Modern English. Men det är en låt som står ut: ”Running up that hill (A deal with God)” med Kate Bush från 1985 har i sommar toppat singellistor i bland annat Storbritannien och Sverige och även skåpat ut all möjlig ny musik på streamingtjänsterna. Låten är inte bara med på soundtracket i säsong fyra utan spelar en avgörande roll för en av karaktärerna och återkommer flera gånger, som ett omkväde.