Wembley är riggat för EM-final, där damerna ska göra det herrarna gjorde på samma plats i VM-finalen 1966 – vinna den där stora titeln. Den 30 juli vann Englands herrar över Västtyskland med 4–2. 56 år och en dag senare möter Englands damer förstås Tyskland i EM-final. It was meant to be.