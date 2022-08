Justin Bieber är både predikant och plågad popstjärna

Men det blir tidigt tydligt, att Justin Bieber inte är på topp. Efter en kort filmsnutt (där mannen för kvällen jagas av en helikopter) tar housebeatet till Skrillex- och Diplosamarbetet ”Where are ü now” vid. Bieber dansar nonchalant och tycks ibland tröttna på att mumla fram sina textrader. Superhiten ”What do you mean?” funkar inte alls live och det känns nära till hands att kontrastera mot en annan flickidol från samma era: Harry Styles. Där kring 2015, med ”What do you mean?” och hyllade plattan ”Purpose”, trodde åtminstone jag att Bieber skulle göra ungefär samma resa som One Direction-stjärnan gjort på senare år. Resan ut från barnstjärnefacket, in i de mer kreddiga rummen.

Ingen kan, där och då, tänka att Bieber har fler växlar i sig. Det överraskar således när han efter ännu en förvirrad religiös utläggning kör igång ”Ghost”. Den kanske starkaste låten från ”Justice” blir också konsertens dittills bästa. Mot den drömska ljudkulissen skapas en våg som Bieber kan surfa vidare på under kvällens gång, han fortsätter med ”Lonely”, som blir magisk, men av andra anledningar. Balladen är ju en drabbande självreflektion om allt som gått fel: Everybody knows my past now / Like my house was always made of glass / And maybe that's the price you pay / For the money and fame at an early age. För första gången under kvällen har han obruten ögonkontakt med publiken. Det blir en gripande kommentar till att han ställde sig på scenen för tidigt, i flera bemärkelser.

När den långa konserten kommer in på upploppsrakan blinkar Justin Bieber mot de tidiga åren: Any of you guys came to the 'My World tour'? You might know the next song. Skriken vill inte upphöra under pojkbandsaktiga ”If I was your boyfriend”, men efterföljande ”Baby” sabbas av att den förlösande första textraden försvinner, samt att fortsättningen framförs i ett lite konstigt tempo. Att Bieber framför Ludacris gästverser, piggar visserligen upp.