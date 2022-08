”Ge ukrainare chans att bidra till samhället.”

Kommunerna har ansvar för att ordna boende åt dem. De får en ersättning på högst 70 kronor per dag, kan få hjälp från vårdcentraler och har rätt att arbeta. Det sistnämnda uppskattar många.

Av de 5,5 miljoner som flytt Ukraina har hittills 40 000 sökt sig till Sverige. De utgör ingen enhetlig grupp utan har olika kompetens, ambitioner, mål och resurser. De är lärare, läkare, konstnärer, ingenjörer, journalister, marknadsförare, frisörer, barnskötare och tjänstemän. Ukrainska flyktingars genomsnittsålder i EU är 36 år, och 75 procent har universitetsutbildning, enligt Interdisciplinary War in Ukraine Research Laboratory i Polen.

Vissa orkar inte jobba för att de är gamla, andra för att de är starkt traumatiserade av flykt och krig. Många skulle gärna satsa på utbildning för att få mer avancerade arbeten inom sitt yrke. Det kan gälla yrken som det råder brist på i Sverige, till exempel läkare och lärare. Vissa har börjat en utbildning i Ukraina, eller är nyexaminerade, men är ändå redo att skaffa en helt annan utbildning som är relevant i Sverige.

Tidigare studier om ukrainsk migration, till exempel Ukrainian migration to the European Union av Olena Fedyuk och Marta Kindler, visar att inte bara arbete är viktigt, utan också friheten att forma sitt eget liv. Ett tecken på detta är att många mitt under kriget har återvänt till Ukraina för att sätta potatis i sina trädgårdar eller till kortvariga volontärprojekt som hjälper dem som är kvar i landet.

Sverige bör ge flyktingarna möjlighet att göra rätt för sig. Regeringen skulle kunna göra det möjligt att koppla dem som är motiverade till etableringsprogram som Arbetsförmedlingen står för, men det är också viktigt att skapa individuellt anpassade, tidsmässigt preciserade etableringsplaner istället för allmänna planer enligt principen ”först lär du dig svenska (i obegränsad tid) och sedan kommer du att få jobb (kanske)”.

De som väljer snabbspår med språkkurser i kombination med arbete eller kompletterande utbildningar bör få dagersättning på samma nivå som andra flyktingar. Det gör att de stannar i landet för att jobba eller fortsätter sina liv i Ukraina med svenska i ryggsäcken.