Nordvästra Skåne - nya Hollywood?

Kanske har du sett att det stått flaggvakter och funnits tillfälliga stoppskyltar på Torggatan och Skolgatan i Åstorp under onsdagen och torsdagen? Det beror på att TV-serien ”Slutet på sommaren” spelas in i Bjuv, Billesholm, Åstorp och i trakterna kring Söderåsen under augusti månad.