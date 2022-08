Rushdies skämt om fatwa-sex var ett långfinger mot Teherans lakejer

Fatwa-sex är det bästa sex som finns, skämtade Salman Rushdie när han spelade sig själv i komediserien ”Curb your enthusiasm” hösten 2017.

Till slut fick han nog av den rigida försvarsapparaten runt sig. Han ville leva ett friare liv som inte definierades av den iranska dödsomen. Det är djupt tragiskt, men talande, att publiken i Chautauqua utanför New York i fredags inte behövde gå igenom en säkerhetskontroll.

Salman Rushdie var också mån om att andra utsatta konstnärer skulle få leva och skapa i frid. På 1990-talet var han med och startade International Parliament of Writers för att skydda det fria ordet och förföljda skribenter. Det blev centralt för framväxten av fristadsprogram som idag finns i en mängd länder världen runt, bland annat i Sverige.

Rushdie uppvisade därmed inte bara ett enormt mod, utan även en massiv solidaritet med sina drabbade kollegor. Ett arbete som han sedan fortsatte när han blev ordförande för den amerikanska PEN-avdelningen.

Genom åren har jag mött flera fristadsförfattare. De har alla behövt kämpa med sorgen och traumat över att tvingas lämna sina hem. Många har varit medvetna om att hoten aldrig försvinner, att det kan finnas fanatiker överallt som vill tysta dem.

Salman Rushdie berättade öppet om den tidskrävande processen, där man mödosamt bearbetar rädslan och förföljelserna. Mot alla odds lyckades han skapa ett avstånd till hoten för att känna sig som en fri och levande människa.

Avsnittet av ”Curb your enthusiasm” blev ett långfinger mot de blodtörstiga diktatorerna i Teheran och deras lakejer runt om i världen. Tack för allt härligt fatwa-sex, era fantasilösa idioter!

I sketchen förklarar Rushdie för Larry David att hotet aldrig försvinner, att man måste hitta ett sätt att leva med det. Men just nu skär det i hjärtat att höra hur avslappnad han kunde låta. För hans råd avslutades med orden: ”It’s there. But fuck it.”