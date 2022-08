Regeringens nya elprisstöd skapar fler frågor än svar

På Nordpools hemsida tickade elspotpriset på onsdagen upp till 5:40 kronor per kWh i Skåne, ner till 5 öre per kWh i Norrbotten. Enligt moderatledaren Ulf Kristersson närmade sig de skånska elkundernas elpris därmed 9 kronor per kWh när energiskatt, pålagor och moms räknats in.