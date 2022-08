Hundratals flydde i panik efter skotten på Emporia

Men det vet ännu inte de som i panik sprungit ut, eller låst in sig på toaletterna. Utanför avspärrningarna står ungdomar i klungor. Många av dem är påtagligt skakade, flera gråter när de ringer hem för att säga att de är okej.

Flera besökare sprang och gömde sig i butiker, eller låste in sig på toaletter varifrån de larmade polis och tog kontakt med anhöriga.

Ole Nielsen jobbar på vårdcentralen Min doktor inne på Emporia. Han hjälpte kollegor och patienter till säkerhet efter att skotten gick av.

– Helt plötsligt hör jag att det skjuts rätt så många skott. Jag fick in kollegan i ett rum där hon låste in sig. Jag sprang sedan och låste alla dörrarna, själv låste jag in mig i personalrummet. Där satt jag och tryckte tills vi blev beordrade i högtalarna att utrymma byggnaden. Då tog vi med oss en patient genom nödutgångarna, säger han.

Ole Nielsen säger att han inte hann tänka så mycket i stundens hetta. Tankarna kom först när han lyckats låsa in sig i personalrummet.

– När jag satt där inne, då kom alla tankarna. ”Vad fan är det som händer? Hände detta verkligen?”. Sen blev man ju själv rädd. Jag tänkte om de kommer in till oss, vad händer då?