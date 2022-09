Förälderns fråga: Hur ska elever få studiero?

Använd Skottlandsmodellen som bygger på strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Den erbjuder stöd till elever som behöver det inom ramverket GIRFEC, Getting it right för every child, (rätt för varje barn).

Att tidigt identifiera barn som lever i en utsatt miljö, och sätta in tidiga insatser från skola och socialtjänst. Samhället måste våga ställa krav på de vuxna och finnas där för barnen.

Vi vill se till att kommunens alla områden har bra och tillgängliga fritidsaktiviteter som lockar de unga. Meningsfulla fritidsaktiviteter som man kan delta i oavsett ekonomiska förutsättningar eller var man bor i kommunen.