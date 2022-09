”Människor i Skåne har sämre tillgång till sjukvård än övriga landet."

Den bild alliansföreträdarna Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD), tecknar av hur deras partier tillsammans styr regionen är långt från verkligheten ( Aktuella frågor 25/8 ). Det gäller inte minst de skenande vårdköerna.

Antalet patienter som köat längre än 90 dagar till operation eller besök i specialistvården var över 30 000 under våren, och under sommaren växte köerna vuxit till över 45 000. Så långa har vårdköerna i Skåne aldrig tidigare varit. I juli fick över 7 000 personer vänta längre än 3 dagar på medicinsk bedömning i primärvården. Den senaste mätningen visar att vårdcentralerna inte besvarade nästan 50 000 samtal under en månad.