”Socialdemokraternas vurm för ännu mer vindkraft andas desperation.”

Socialdemokraterna har under årtionden monterat ned ett av världens mest effektiva, välfungerande och fossilfria energisystem, kärnkraften. Det har skett i utbyte mot att få inneha regeringsmakten och den åtråvärda utnämningsmakten, alltså att få tillsätta till exempel chefer för olika myndigheter.

Svenskt Näringsliv har uppdaterat sin långsiktiga analys för att undersöka hur ett kostnadseffektivt elsystem med kapacitet att leverera 240 terawattimmar el år 2045 kan se ut. Den tidigare analysen visade att Sveriges energipolitiska mål om 100 procent förnybart driver mot ett minst 40 procent dyrare elsystem än om målet varit fossilfritt. Den nya analysen förstärker slutsatsen men visar också att dagens energipolitiska vägval innebär stora utmaningar.

Mer förnybar elproduktion kräver större land- och havsareal, och vattenkraftens körmönster skulle då förändras kraftigt med stor lokal miljöpåverkan som följd. Lägg därtill alla de komplikationer som det innebär i ett komplext elsystem och de kostnader som det medför för elkonsumenterna.

Enligt SCB, Statistiska centralbyrån, har typhushållet i villa en normal energiförbrukning på cirka 20 000 kWh/år. Totalkostnaden för el per kWh var för elområde 4, södra Sverige, 190,32 öre/kWh i juni, en siffra som är ännu högre idag. Moms och årsavgifter ingår inte priset. Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar cirka 63 440 kr/år, vilket är en femdubbling av kostnaderna på knappt två år. Under 2022 riskerar priset bli väsentligt högre med dagens politik. Samma hushåll skulle enligt Svenskt Näringsliv antas få en ytterligare ökad årlig elkostnad på cirka 25 400 kronor i ett renodlat förnybart energisystem.