Allvaret närmar sig för Everberg: ”Längtar dit”

Dennis Everberg har varit på is med det nya Röglelaget drygt en månad. ”Jag tycker alltid det är svårt att bedöma ett lag under försäsongen. Men jag tror inte att man kommer att se så särskilt stor skillnad jämfört med tidigare. De nya spelarna som kommit in passar in bra i vår modell”, säger han.

Bild: Niclas Jönsson/Bildbyrån