Huset på Chamottegatan 5 i Höganäs sålt för andra gången på kort tid

Per och Stina Susanna Waldo, 34 och 33 år, är nya ägare till fastigheten på adressen Chamottegatan 5 i Höganäs. Försäljningen blev klar i juli 2022 och priset på huset landade på 4 190 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i mars i år för 3 730 000 kronor. Huset har en boyta på 140 kvadratmeter.