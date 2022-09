Har du ett konto på Facebook är sannolikheten stor att du finns med i min databas, den jag skapade någon gång under pandemin för att ta reda på hur alla i Sverige känner varandra men också för att förstå hur ett informellt nätverk av män som utnyttjar unga kvinnor ser ut. Du anar inte vad det går att säga om en person utifrån helt offentlig data, data som kan vara både känslig för dig som person och nödvändig för mig som journalist.

Det aktuella ärendet handlar om huruvida databasföretaget Verifiera får publicera domar om psykiatrisk tvångsvård och missbruksvård eller inte, ett ärende som bland annat Medierna i P1 rapporterat om. IMY hävdar att det i domarna är fullt av uppgifter om personers hälsa och att de därför inte får publiceras på det sätt som görs. Myndigheten ger Verifiera en reprimand. Verifiera å sin sida hävdar att IMY ska hålla sina myndighetsfingrar borta från deras grundlagsskyddade journalistik och ber Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, att ta fighten. I en rant på Twitter marscherar Gudmundson upp på den kulle där tusen publicister varit beredda att offra sina liv och där tusen till behövs just i detta nu för att försvara den fria journalistiken mot pågående angrepp. ”Om IMY får rätt hotas den fria journalistiken”, lyder det urgamla stridsropet och ner över nämnda myndighet faller ett regn av pressfrihetspilar.

Just den typen av sökbara databaser är något jag som dokumentärproducent använder titt som tätt, på senare tid för att granska läkare och för att bättre förstå övergrepp inom BDSM-världen. Jättepraktiskt, och som du märker är det de känsliga uppgifterna jag är ute efter. Att uppgifterna alls finns där beror på att de ingår i domstolsbeslut, och för uppgifter i ett beslut råder normalt ingen sekretess.

Inte bara kan vi få del av en massa offentlig data, vi har också rätt att sprida den, i varje fall om det görs ”för journalistiska ändamål”. Dock får en viss typ av data inte spridas riktigt hur som helst: sedan 2018 får inte ens journalister publicera databaser med så kallade känsliga uppgifter. Till den typen av uppgifter hör etnicitet, sexuell läggning, religiös övertygelse och genetiska uppgifter. Det här sätter alltså ramarna för databasföretagen – så länge de har ett utgivningsbevis kan de samla ihop och publicera alla allmänna handlingar de kommer åt, så länge de inte ordnar just känsliga uppgifter i en sökbar databas.

Jag är först böjd att hålla med, om inte annat så för att jag sitter i en båt där tjänster som Verifiera är motorn. Och för att journalistikens kulle oavsett är under attack från alla håll. Och så känner jag ju tyngden av min egen integritetskänsliga databas i min hand, då står jag hellre på en kulle än i ett glashus.

Men så minns jag ett par samtal jag hade med några tonåringar förra året.

– Hej, jag heter Lasse Edfast och gör en dokumentärserie för P1 om ätstörningar och sociala medier och jag hittade dig…

– Va, hur hittade du mig?

Ja, hur hittade jag dig? I en liten databas på internet. Eller i en jättestor databas, faktiskt, där hundratusentals domar finns samlade, där det står att du inte äter om du inte får en slang nerkörd i halsen, att du har ett självskadebeteende, att din relation med dina föräldrar är dysfunktionell, att din kropp är på det ena eller det andra viset… ja, lite vad som helst.

Jag ringer dig eftersom det står att du har en allvarlig psykisk störning.

– Ok, kan fler hitta mig där?

Ja. Din klasskompis, din första pojkvän, din blivande chef, vem som helst med en internetuppkoppling.

Konflikten mellan integritet och yttrandefrihet påbörjades förmodligen när den första talande människan sa sitt första ord. Just fenomenet med rättsdatabaser har behandlats relativt nyligen i en parlamentarisk utredning. Den landade i att databaserna inte ska tillåtas i den form de finns nu, men riksdagen beslutade sedan ändå att inte peta i grundlagarna för att stoppa publiceringarna. Journalistiken var viktigare och lagförslaget för gummiartat. Däremot har man tidigare ändrat i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så att specifikt uppgifter om exempelvis hälsa inte ska omfattas av undantagen i EU:s dataskyddsförordning, undantag som gör att vi journalister kan handskas med uppgifter om dig som exempelvis ditt försäkringsbolag inte ens får röra vid. Det är alltså dessa undantag från undantagen som IMY nu lutar sig mot i det paragrafkrig som pågått under våren och sommaren och där Per Gudmundson strider för ”den fria journalistiken”.