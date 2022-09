Fakta



• Har jag koll på min egen pension? Börja med att ta reda på hur mycket tjänstepension och allmän pension du hittills har tjänat in genom att logga in på minpension.se. Du kanske har bytt jobb ett par gånger och därför har flera försäkringar i olika pensionsbolag.



• Ställde ni något hållbarhetskrav i upphandlingen av tjänstepensionen? Fråga din nuvarande arbetsgivare.



• Vad är viktigt för dig? Vill du till exempel att din tjänstepension investeras i mer koldioxidsnåla bolag? Be att få se både din egen och företagets hållbarhetsdata för tjänstepensionen.