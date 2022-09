”Världen behöver ett demokratiskt Sverige.” 

I decennier har Sverige stöttat oss och andra försvarare av mänskliga rättigheter i vår kamp för demokrati och rättsstatens principer världen över. Riksdagsledamöter har bjudit in oss till riksdagen och i flera fall besökt några av oss som utsatts för hot och förföljelse i våra hemländer. Svenska ambassader har stöttat oss och andra som står upp för demokrati när vi attackerats. I FN och EU är Sverige ofta en pådrivande röst för demokrati och mänskliga rättigheter. I EU har Sverige kritiserat auktoritära europeiska regeringar, som Viktor Orbáns i Ungern.

Vi skriver inte detta med oro endast för utvecklingen i Sverige, utan också för läget i världen och demokratins status globalt. Enligt den internationella organisationen CIVICUS är demokratins institutioner och traditioner under allt större hot. Processen har gått så långt att många av oss Right Livelihood-pristagare nu ser våra demokratiska rättigheter kraftigt inskränkta – i vissa fall så till den grad att vi riskerar vår frihet och våra liv när vi står upp för andras rättigheter.

I en tid när demokratin är under hårt tryck i världen behöver vi ett Sverige som står starkt i det demokratiska lägret. Många av oss har bevittnat den svenska multilateralismens så kallade ”mjuka makt”, och vi ber alla er som lever i Sverige att inte underskatta ert inflytande. Även en liten nation kan åstadkomma förändring när den resolut står upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. En ny svensk regering vars parlamentariska stöd bygger på att kompromissa om just dessa värderingar kan inte längre agera som en trovärdig internationell röst för demokrati.

