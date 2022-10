Ny broincident – Kullavägen avstängd på obestämd tid

Brobygget vid väg 111 rasade när en för hög lastbil körde in under bron. Därför stängdes hela vägen av i båda riktningarna. Trots att Trafikverket hänvisar trafiken att köra via Ödåkra har många valt att köra via Mariastaden och Kullavägen. Under måndagseftermiddagen fick det oönskade följdverkningar.