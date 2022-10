För bara ett halvår sedan tvingades Michel Stetsko ta emot bokningar och ombokningar via mejl och föra in allt i excel. Och för ett företag som finns, förutom i Malmö även på 11 andra orter, har omkring 10 000 kunder och runt 5 000-6 000 eventbokningar per år blir det en del handpåläggning.

– Det var helt galet, men i dag sköts allt automatiskt och kunderna är dessutom nöjdare, säger Michel Stetsko på Sweden Wine Club.