Tips: Gör ditt restaurangbesök i Helsingborg mer lönsamt

Fakta

Åtta av tio ber inte om doggy bag på restaurang

Majoriteten av svenska folket (81%) brukar inte be om doggy bag, dvs be om att få ta med maten hem, om det är mat kvar på tallriken vid restaurangbesök.



Det är pinsamt att be om doggy bag tycker hälften

Av de som inte brukar be om doggy bag uppger cirka hälften (46%) att skälet är att det är pinsamt. Var tredje (29%) tycker att det är opraktiskt och svårt att få med en doggy bag hem.



Fler än hälften har inte tänkt på doggy bag som en miljögärning

Mer än hälften (60%) av svenska folket har inte reflekterat över att ”be om doggy bag” på restaurang, om man har mat kvar på tallriken, är en god gärning för miljön, eftersom maten då inte behöver slängas. Att producera mat kräver stora resurser och ger utsläpp till luft och vatten. Om maten slängs har all miljöpåverkan skett i onödan.



Ofta mat kvar på gästernas tallrikar

Av de tillfrågade 35 restaurangerna uppger 60 procent att det ofta händer att gästerna lämnar mat kvar på tallriken. Trots det upplever restaurangerna att gästerna aldrig (43%) eller nästan aldrig (46%) ber om doggy bag.



Restaurangerna övervägande positiva till doggy bag

Majoriteten (74%) av de restauranger som svarat på KfS enkät tycker att det är bra att gästerna ber om doggy bag när det blir mat kvar på tallrikarna. De tycker det är bra att mat inte behöver slängas. Och lite mer än hälften (55%) kan tänka sig att aktivt fråga gäster med överbliven mat om de vill ta med maten hem.



Tallrikssvinnet - restaurangernas största matsvinn

Cirka hälften (46%) av de tillfrågade restaurangernas uppger att det är tallrikssvinnet som är störst.

Källa: Rapport gjord av Konsumentföreningen Stockholm.