Spel i superettan – en ekonomisk förlust för staden

I fråga om publik per match hamnar HIF på sjätte plats i den allsvenska tabellen. Under säsongen har a-laget snittat på 7 785 besökare på Olympia. Om HIF hållit sig kvar i allsvenskan nästa säsong hade staden fått 10 kronor per åskådare vid hemmaspel.

Bild: Ludvig Thunman/Bildbyrån