Musk: Nu är jag "högste twittrare"

Världens rikaste människa ändrade sent på onsdagen sin titel på medieplattformen till Chief Twit (ungefär "högste twittrare"). Samtidigt lade Musk upp en video där han kånkar in ett handfat på Twitters huvudkontor i San Francisco, med texten: "Entering Twitter HQ – let that sink in!", en ordvits som tolkas som att han nu tar över.