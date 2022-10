När rock’n’roll-nostalgi var en ny och väldigt ung företeelse 1964 gav The Beach Boys ut en vattenkammad hyllning till stilbildarna, låten ”Do you remember?”, där titelfrasen följs av ”all the guys that gave us rock’n’roll”. Kanske säger den det mesta som behöver sägas om Jerry Lee Lewis position: han nämns nämligen inte alls. Han ansågs inte riktigt rumsren.