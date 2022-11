Dags för Stora journalistpriset – HD och Sydsvenskan nominerade

Fakta

Årets avslöjande:



• Inas Hamdan och Dan Ivarsson, HD och Sydsvenskan: Granskningen av hatet i Partiet Nyans



• Fredrik Laurin, Maria Georgieva och Per Agerman, Uppdrag granskning SVT: Ericsson och IS



• Emil Hellerud, Emilia Berggren Sörlin och Daniel Gökinan, Kalla fakta TV4: Partiernas hemliga pengar



Årets berättare:



• Lovisa Lamm Nordenskiöld och Hugo Lavett, P3 Dokumentär Sveriges Radio: Palmeutredningen inifrån



• Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladet: Artikelserien om politikerna som tog Sverige in i Nato



• Sven Bergman, Ola Christoffersson och Erik Palm, Uppdrag granskning SVT: Den sista ålen



Årets förnyare:



• Erik Niva, Linn Nordström och Pontus Orre, Sportbladet Aftonbladet: Fotbollsresan: Vägvalet



• Sven Carlsson och Sascha Granberg, Ekot Sveriges Radio: Din hälsa till salu



• Martin Schibbye, Patrik Arnesson och Brit Stakston, Blank spot: Cards of Qatar



Årets röst:



• Olof Lundh



• Lubna El-Shanti och Johan-Mathias Sommarström



• Andreas Cervenka