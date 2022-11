I slutet av augusti sändes ett avsnitt av The Daily, nyhetspodden från New York Times, som handlade om den mentala hälsokrisen bland amerikanska ungdomar. Under flera år har journalisten Matt Richtel sökt upp forskare, läkare, ungdomar och deras föräldrar för att försöka reda ut varför så många fler unga mår psykiskt dåligt idag än tidigare.