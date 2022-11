Svenskarna vill ge bort begagnade klappar i jul – men färre vill få

Det lackar mot jul och många funderar på vad de ska ge nära och kära i julklapp. Ekonomin är kärv och världsläget är oroligt. När second hand-kedjan Myrorna via ett undersökningsföretag frågade drygt 1 000 svenskar om hur de tänker inför jul svarade åtta av tio att de kan tänka sig att ge bort något de köpt på second hand.

I Helsingborg är det flera som är av samma åsikt.

– Är det bara rent och fräsch så, vad är problemet, säger Lena Ivarsson.

Hon bor i Varberg och är på besök i Helsingborg tillsammans med väninnan Agneta Pettersson och passar på att titta in i Myrornas butik på Kullagatan.

De tycker det är helt okej att ge bort eller få något begagnat i jul men det har viss betydelse vad det är. Oftast när de handlar second hand gör de det till sig själva och då går det att göra fynd.