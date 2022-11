Fly regn och rusk – ordna en mysig hemmakväll

Tänd en brasa, och om du inte har en brasa kan du spela upp en Youtube-video där du både få se och höra en inspelning av en eld som brinner. Kryp sen in under en filt och njut av höst och vinterrusket.

Beskrivning : Hämta en ficklampa, kryp in under täcket och dyk ner i Rowley Jeffersons superroliga fantasi. Läs om zombier, vampyrer, spöken, mumier, Greg Heffley besatt av en demon och mycket mer i de här rysligt roliga och skojigt skrämmande berättelserna.

Besten och Betty

Författare: Jack Meggitt-Phillips

Förlag: Bonnier Carlsen

Beskrivning: Om du tar en nypa Dumma mej, en skvätt Roald Dahl och en ganska rejäl tugga Little Shop of Horrors så kommer du ganska nära känslan i den här berättelsen. Ebenezer Tweezer är slät och rosig, men är i själva verket 511 år. På vinden bor en best som ger honom en magisk dryck. Men den är inte gratis. Besten vill varje år ha något speciell att äta. När Ebenezers femhundratolfte födelsedag närmar sig avslöjar besten vad som ska serveras: ett saftigt litet barn!

Detta är första delen av tre.