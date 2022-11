Skånetrafiken väljer även att dra in samtliga bussturer på lördagar. Söndagar drogs in redan under pandemin. Alltså inte en enda tur på vare sig kvällar eller helger! Som lök på laxen kommer vi behöva byta buss i Mariastaden från 224 till busslinje 3 (just det - den bussen som trafikerat Allerum de senaste åren). Och detta på en sträcka på ca 13 km (mellan Hjälmshult ändbusshållplats Fåglebäcksgatan – Helsingborg C). Om bussarna är i tid så kommer en enkel resa att ta någonstans mellan 26–38 minuter. Samma resa tar endast 15 minuter med bil.

Samtidigt är det som vanligt i Skånetrafiken-land ingen som helst anpassning/hänsyn av busstider till när skolbarn/ungdomar börjar skolan på morgonen. Med den nya tidtabellen måste alla cirka 120-150 högstadie- och gymnasieungdomar ta bussen kl 7.02 trots att de inte börjar skolan förrän 8.15-8.50. Nästa buss går kl 8.19.

Idag är det halvtimmestrafik denna tid, vilket fungerar bra. Så – det betyder tyvärr att vi boende i Allerum och Hjälmshult i ännu högre utsträckning behöver vara fortsatt bilberoende – och inte tvärtom.

Skånetrafiken (och Helsingborgs stad också för den delen) verkar inte heller ha koll på att det växer så att det knakar i Allerum och enligt kommunens Fördjupade översiktsplan (FÖP) över Allerum/Hjälmshult planeras det för en fördubbling av boende från dagens drygt 1500 invånare till mer än 3 000 invånare.

Det är inte annat än att vi är lite avundsjuka när vi ser vilken turtäthet det är såväl dagtid som kvällar och helger till exempelvis Hittarp och Domsten som geografiskt har liknande avstånd till Helsingborg C. Vad har vi boende i Allerum gjort för fel?