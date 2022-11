Nu är trycket som högst i Helsingborgs tomteverkstad

Att kliva in på Postnords distributionshub på Tostarp är som att stiga in i Jultomtens verkstad i programmet ” Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul”, men i ny tappning. Musiken under leksaksparaden spelas på repeat i huvudet med tomtens avslutande ord: ”.. I´m bringing joy to a million homes.”