Idag, nio år senare, har en ny generation vuxit fram inom svensk arkitektur som ritar hus i en avskalat hantverksmässig stil. Den verkar i Tham & Videgårds anda men är yngre och betydligt mindre skojfrisk i sitt uttryck och jag har hört det kärleksfullt skämtsamma epitetet the new boring nämnas mer än en gång. Allvaret till trots – detta är en generation som tack vare Instagram och digitala arkitekturplattformar som Dezeen och ArchDaily nått en internationell publik. Det Malmöbaserade arkitektkontoret Förstberg Ling är ett av de uppmärksammade svenska namnen – bland annat aktuella med radhus i tegel i området Norra Sorgenfri i Malmö och med ateljéhuset House for Two Artists i Röstånga. Men även den någon generation äldre Johan Celsing – som länge inspirerats av Lewerentz – har lyfts fram för sitt höga bostadshus i tegel i Malmös hamn.