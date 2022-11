Till saken hör att yttrandefriheten är den kanske mest centrala delen av den akademiska friheten, därom är alla insatta forskare och överstatliga organisationer som UNESCO eniga, något som visas i till exempel artikel 27 i UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997.

Att regeringen eller någon annan på ett effektivt sätt motverkar cancelkultur främjar yttrandefriheten och därmed även den akademiska friheten som Tham ställer sig bakom. Men Tham hävdar ändå:

”Ett annat exempel är regeringens politiska/ideologiska intresse av att utreda just förekomsten av cancelkultur vid svenska universitet. Såväl forskare som studenter har reagerat och ifrågasatt om det är något att prioritera om syftet är att stärka den akademiska friheten och kvaliteten i svensk utbildning och forskning. Varför inte föra en dialog med oss rektorer om vad som är mest angeläget att ta itu med?”

Tham ifrågasätter alltså inte att det finns en cancelkultur, det vill säga att människor fryses ut och mister uppdrag på grund av ordval eller ifrågasättande perspektiv. Det hon tvivlar på är att motverkandet av detta ”är något att prioritera”. Det är en uppseendeväckande ståndpunkt: utan yttrandefrihet ingen akademisk frihet.

Har Kerstin Tham missförstått begreppet akademisk frihet? Eller är hon egentligen emot den, de fina orden till trots?