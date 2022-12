Redan under medlemsförhandlingarna har mycket av det vi varnat för inträffat. En svensk regering kan aldrig böja sig för en auktoritär regim som varken respekterar demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är med sorg och en känsla av skam som vi kan konstatera att Sveriges röst tystnar i ambitionen att anpassa sig till vad omvärlden, i detta fall Turkiet, anser är lämpligt.

Hanteringen av den svenska ansökan visar tydligt att Nato som organisation inte förmår att ena sina medlemmar kring demokrati och mänskliga rättigheter. Det är värden som vi anser att den svenska utrikespolitiken aldrig får kompromissa med.

Sveriges förhållande till Turkiet har svängt snabbt. För tre år sedan rådde det politisk enighet om att stoppa all export av svensk krigsmateriel till Turkiet efter landets invasion i nordöstra Syrien, men nu ska vapenexport tillåtas igen.

Tajmingen hade inte kunnat vara sämre. I förra veckan inledde Turkiet omfattande bombningar i norra Syrien och i Irak. Städer som Kobane, Aleppo och Raqqa är återigen i centrum för internationell storpolitik, men den här gången handlar det inte om att befria dessa städer från IS-terroristernas grepp. Med bombningarna riskerar Turkiet att förstöra flera års kamp mot IS och krossa de kurdiska grupper som stod längst fram när striden handlade om IS. De som satte livet till och var USA:s allierade i kampen mot IS.

För några månader sedan rådde en allmän uppfattning i svensk politik om att Turkiet är en stat på väg mot autokrati. Nu kallar utrikesminister Tobias Billström Turkiet för en demokrati. Till detta kommer de upprepade kraven på utlämningar av turkiska medborgare från Sverige till Turkiet, vilket riskerar att kränka folkrätten.