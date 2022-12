Sorgen och saknaden när någon som stått oss nära går bort är densamma idag som för hundra år sedan. Hur vi väljer att ta farväl har däremot ändrats. Om det 1922 var vanligt att se en begravningsprocession genom stan, är det en helt annan typ av önskemål som J.Olssons Begravningsbyrå i Helsingborg hjälper anhöriga med 2022.

- Den stora skillnaden idag är att vi vill hedra våra nära och kära på ett mer personligt sätt. Många som vänder sig till oss är pålästa och vet vilka olika möjligheter som finns, säger Johannes Anderzon, begravningsrådgivare och ceremonivärd på J. Olssons Begravningsbyrå i Helsingborg.

På vilket sätt är begravningar idag mer personliga? Johannes börjar med att ge ett exempel på hur det förändrats bara de senaste åren – en begravning där många gäster skulle ta farväl av en kvinna som gått bort allt för tidigt. Precis innan ceremonin började var det väldigt tyst i kyrkan och sorgen var mycket påtaglig, det var en jobbig stund för många.

- Familjen hade önskat att vi skulle inleda med “Hakuna Matata” från filmen Lejonkungen. När de första tonerna ljöd kunde gästerna skratta, och de började genast prata med varandra om hur mycket “hon” den låten är. För tjugo år sedan när jag började i begravningsbranschen hade man nog inte ens tänkt tanken att inleda en begravning så här. Jag tycker att det är ett bra exempel på hur våra sista farväl har blivit mer personliga.

Rollen som begravningsrådgivare och ceremonivärd innebär att han hjälper anhöriga med allt från att hämta den som avlidit, planera begravningen samt att finnas med som ett stöd under ceremonin. Johannes förstod tidigt att hjälpa anhöriga i sorg är ett fint och ärofyllt uppdrag. Under sin uppväxt i Hässleholm jobbade han extra som kyrkvaktmästare, vilket även innebar att bistå under begravningsceremonier. En begravningsentreprenör såg att han hade en fallenhet för att kunna se när en familj behövde hjälp och tyckte att han skulle passa i det yrket. En dröm sedan länge var dock att utbilda sig till pilot, vilket han också gjorde. Men efter ett par år i luften var det något som drog honom tillbaka, och sedan 2012 är han på J. Olssons Begravningsbyrå i Helsingborg.