Under en kort period på högstadiet hade jag något slags 70-talsstil, där mitt mest använda plagg var min mammas gamla utsvängda manchesterbyxor i kastanjebrunt. Jag gissar att jag matchade dem med någon mönstrad skjorta i syntetmaterial – saker jag hittat på mormors vind, där hon sparade lite allt möjligt från förr.

Och visst märker man ”lågmidjade jeans, crop-tops, uggs, Y2K [year 2000], strass och denim” i butikerna. Precis det alla gick omkring i när jag växte upp. Det är fruktansvärt.

Men medan vi ägnade våra post-gymnasiala år åt att åka till Asien för att hitta oss själv, grubbla över vad vi ville jobba med någon gång i framtiden och läsa strökurser på universitetet under tiden, är unga idag betydligt mer otrygga och oroliga över framtiden. Det är ingen som åker till Goa, de är glada om de kan ta tåget ut i Europa.

Att Generation Z har vuxit upp med klimathot, pandemi, ekonomisk osäkerhet, stress och dåligt mående har gjort dem trygghetssökande. I rapporten märks ett ökat fokus på hållbarhet, naturen, second hand-shopping, studier, arbete och familj.

Många tycks längta tillbaka till en tid före sociala medier, där man läste böcker, gifte sig, tältade och lät bli att operera rumpan. Vid sidan av Tiktok, som fortfarande är stort, växer appen Be Real, där man vid en given tidpunkt lägger upp en bild på det man gör just nu. Oretuscherat och riktat till vänner. Man vänder sig inåt till en mindre krets, snarare än utåt mot kändiskulturen.

Tyvärr verkar skinny vara det nya skinny igen, vilket det kroppsfientliga 00-talsmodet främjar. Kardashian-systrarna plockar ut sina implantat och går ner i vikt. Unga tränar och lägger ut ”What I eat in a day”- videor på Tiktok.