Många av världens ledare är nu i Kanada för att under miljötoppmötet COP15 diskutera förlusten av biologisk mångfald.

I Sverige saknas en debatt om att det idag tas resurser från det globala syd för att främja svensk ekonomi och vetenskap. Men sådana diskussioner bör även föras i frågor som rör förhållanden inom Sverige. Ett exempel är att de starkt kontroversiella gruvprojekten i Gállok fortfarande är aktuella trots riskerna för den omgivande miljön.

Till detta kommer de massiva neddragningar på miljöområdet som regeringen meddelade i höstbudgeten.

Historiskt sett är Sverige känt för att ha visat ett starkt ledarskap på den internationella arenan. Sveriges delegater var pionjärer under Stockholmskonferensen 1972 och under förhandlingarna om konventionen om biologisk mångfald under tidigt 1990-tal. Min fråga är: Var finns pionjärerna nu?

Både på hemmaplan och på den internationella arenan måste Sverige visa öppenhet och kompromissvilja. 15 av de 17 länder som har den största biologiska mångfalden återfinns i det globala syd. Sverige är ett av de länder som är beroende av syds resurser.

Det är inte meningsfullt att förneka det globala nords ekologiska fotavtryck i globala syd.

Det finns ingen tid för att försvara den självutnämnda rätten att i all oändlighet ackumulera, producera och konsumera.

Det är dags att acceptera att dagens ekonomiska system exploaterar naturen på bekostnad av den biologiska mångfalden och de mänskliga rättigheterna.

SKRIBENTEN

Aysegül Sirakaya, postdoktor i miljörätt med fokus på tillgång till och fördelning av genetiska resurser och verksam vid juridiska fakulteten på Lunds universitet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.