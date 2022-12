Tjuven lurpassar i julmörkret

Det anmäldes 5 920 inbrott i bostäder och fritidshus i hela landet under december och januari kring förra årsskiftet, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. I genomsnitt innebär det 95 inbrott per dygn. Flest inbrott sker i storstäderna – och risken ökar under jul- och nyårshelgerna.