”Det krävs mod att försöka något som många tror är omöjligt”

”Jag hade gått ut Kullagymnasiet och jobbade på lager. Efter två år kände jag att det fick räcka. Jag som aldrig hade varit med i kör, aldrig tagit sånglektioner, men sjungit i bilen, duschen och på skolavslutningar, insåg att mitt intresse kunde bli något.

På Google hittade jag skolan Musicians Institute, MI, i Hollywood, Los Angeles. 99 procent av de som sökte kom in. Som audition skickade jag in 'Photography' av Ed Sheeran och 'Talkin to the Moon' av Bruno Mars.

Jag flög till USA den 24 december 2017. Väl framme blev det en oerhört givande tid. Under ett och ett halvt år tog jag en associate degree. Det var lektioner i uppträdande och musiklära. Vi stod på scenen i princip varje dag inför klassen och lärare.