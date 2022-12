Läkare brast i patientsäkerhet – får prövotid

Bristerna i journalföringen fanns under längre tid och berörde 19 av de patienter som läkaren hade under perioden som denne arbetade på ett behandlingshem i Värmland. Läkaren anmäldes av Inspektionen för vård och omsorg under sommaren 2021 då de menar att det oskickliga agerandet kunde påverka patienternas säkerhet, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.