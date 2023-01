Själv har jag ägnat en del av mina lediga stunder under det nyss gångna jullovet åt att läsa boken ”Work, parent, thrive: 12 science-backed strategies to ditch guilt, manage overwhelm, and grow connection (when everything feels like too much)”. Boken är skriven av psykologen och tvåbarnsmamman Yael Schonbrun verksam vid Brown University i USA. Den grundar sig på så kallad ACT (Acceptance and Commitment Therapy) vilket innebär att fokus ligger på hur man kan förändra sitt förhållningssätt till olika tankar och känslor. Schonbrun är på intet sätt blind för strukturella aspekter av temat, men det är inte där hon ger sitt bidrag.

Likväl. Vad som verkligen stannat kvar hos mig från Schonbruns bok är något annat. Det är att kombinationen föräldraskap och arbetsliv hjälper människor att sätta gränser. Något som de facto har blivit svårare de senaste decennierna. Dels på grund av den teknologiska utvecklingen, dels genom att vi som samhälle tagit bort många av våra gemensamma gränser. Exempelvis kring vad som kan och bör göras på en söndag.

”Jag måste gå till jobbet” och ”Jag måste hämta barnen” är två av ganska få meningar som alltjämt frekvent används för att avsluta en fas av dagen på. Klockan är vad den är. Det är dags att byta livsroll och fokusera på något annat. Och denna gränssättning är, som Alex Soojung-Kim Pang visat i böckerna ”Rest: why you get more done when you work less” (2016) och ”Shorter: work better, smarter, and less – here’s how” (2020), något som kan få både individer och organisationer att prestera bättre.

Så kanske är det dags för oss andra att ta rygg på den gränssättande Generation Z? Ja, varför inte göra de där 168 timmarna till lite mer av ett gemensamt kulturellt och politiskt projekt igen? Vad sägs om lite kortare arbetsdagar, en årlig digital fastevecka och e-postprogram som ligger nere på kvällar och helger?