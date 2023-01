Fakta

Bästa kvinnliga skådespelare, drama: Cate Blanchett, "Tár".

Bästa manliga skådespelare drama: Austin Butler, "Elvis".

Bästa kvinnliga skådespelare, musikal eller komedi: Michelle Yeoh, "Everything everywhere all at once".

Bästa manliga skådespelare, musikal eller komedi: Colin Farrell, "The banshees of Inisherin".

Bästa film, drama: "The Fabelmans".

Bästa film, musikal eller komedi: "The banshees of Inisherin".

Bästa regissör: Steven Spielberg, "The Fabelmans".

Bästa animerade film: "Pinocchio".

Bästa filmmanus: Martin McDonagh, "The banshees of Inisherin".

Bästa kvinnliga biroll, film: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda forever".

Bästa manliga biroll, film: Ke Huy Quan, "Everything everywhere all at once".

Bästa icke-engelskspråkiga film: "Argentina, 1985".

Bästa filmmusik: Justin Hurwitz, "Babylon".

Bästa originallåt i spelfilm: "Naatu Naatu" ("RRR") — Kala Bhairava, M M Keeravani, Rahul Sipligunj.

Bästa miniserie: "The White Lotus".

Bästa kvinnliga skådespelare i miniserie: Amanda Seyfried, "The dropout".

Bästa manliga skådespelare i miniserie: Evan Peters, "Monster: Jeffrey Dahmer".

Bästa kvinnliga skådespelare, tv-serie drama: Zendaya, "Euphoria".

Bästa manliga skådespelare, tv-serie drama: Kevin Costner, "Yellowstone".

Bästa manliga skådespelare, tv-serie komedi eller musikal: Jeremy Allen White, "The bear".

Bästa kvinnliga skådespelare, tv-serie komedi eller musikal: Quinta Brunson, "Abbott elementary".

Bästa tv-serie, komedi: "Abbott elementary".

Bästa tv-serie, drama: "House of the dragon".

Bästa kvinnliga biroll i miniserie: Jennifer Coolidge, "The White Lotus".

Bästa manliga biroll i miniserie: Paul Walter Hasuer, "Black bird".

Bästa kvinnliga biroll i tv-serie: Julia Garner, "Ozark ".

Bästa manliga biroll i tv-serie: Tyler James Williams, "Abbott elementary".

Cecil B DeMille-award: Eddie Murphy.

Carol Burnett-award: Ryan Murphy