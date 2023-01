Skaparna till succén ”Formula 1: Drive to Survive” följde under fjolåret spelare på tennisens proffstourer. Och redan från den första inspelningsdagen började serien hajpas och diskuteras. När kontroversiella händelser skett bakom kulisserna, och spelare varit oense eller lagt locket på under presskonferenserna, har det på sociala medier surrats om att Netflix-kamerorna ska ha fångat vad som egentligen sades och skedde. Det är de här situationerna som den inbitna tennispubliken varit nyfiken på främst.