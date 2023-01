Vi har en hög inflation i landet och detta ger märkliga effekter, då momsen läggs på toppen av priset.

Vi kan ta de höga drivmedelspriserna. För ett år sedan kostade en liter diesel 14 kronor litern. Nu kostar den 26 kronor litern. För ett år sedan fick staten in i energi- och koldioxidskatt per liter samt 2,80 kronor i moms. I år får staten in samma energi- och koldioxidskatt per liter men 5,20 kronor i moms. Det innebär att staten får in 2.40 kronor mer i moms på grund av det dubblerade priset. Samma gäller för el och livsmedel.

Regeringen kan själv bestämma momssatserna både höjning och sänkning av momsen.

Det vore rimligt om regeringen sänkte momssatsen på de tre varugrupperna – drivmedel, el och livsmedel som vanligt folk är beroende av.

Om regeringen sänker momsen på drivmedel från 25 procent till 12 procent vore det en god gärning. Samma gäller för el. Sänks momsen på el så påverkar det mest för de som har högst elpris i elområden 3 och 4.

När det gäller livsmedel vore det rimligt att sänka momsen från 12 procent till 6 procent på baslivsmedel. I Tyskland är det 7 procent och i Storbritannien är det 0 procent på baslivsmedel. Något för regeringen att ta efter.

Sänkt moms skulle dämpa inflationen och vara till stor hjälp för den enskilda individen och det kan behövas i dessa bistra tider.

John Karlsson