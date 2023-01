Vinterns energikris kan vara över

Globalt sett syns dock ett liknande mönster. På den amerikanska gasmarknaden kunde man under första veckan i januari fylla på lagren – något som aldrig tidigare skett just under just den tidsperioden.

– Efterfrågan kan vara på väg att bli rekordlåg i januari om det oväntade varma vädret håller i sig, säger Emily McClain, analytiker vid Rystad Energy, i en kommentar till Financial Times.

Efterfrågan har varit 25 procent lägre än vanligt och enligt landets meteorologiska institut förväntas det varma vädret hålla i sig ända till och med mars i främst östra och södra delarna av landet.

USA importerar så kallad LNG-gas, det vill säga flytande gas. Ett minskat behov i USA ger samtidigt ökande exportmöjligheter men Kopfer understryker att detta inte är tillräckligt.

– Det kommer inte kunna ersätta fullt ut och sedan måste man komma ihåg att det är mycket dyrare att importera gas från till exempel USA eller Algeriet och frakta gas på det sättet än transportera via en pipeline.