Lång kötid när sug efter solceller fördubblas

Under 2022 installerades strax över 50 000 nya solcellsanläggningar runt om i landet, enligt preliminära siffror från Svensk Solenergi, baserat på de tre största elnätsföretagens statistik. Det är nästan dubbelt så många som under 2021. Och uppgången tilltog under hela året. Även fjärde kvartalet var starkare än tredje kvartalet. Så brukar det inte vara.