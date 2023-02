Rapportlyft för Nordea

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, imponerar på bedömare. Och kostnaderna ökar förvisso, men ser, om man rensar bort engångsposter, ut att vara under kontroll, enligt Maria Semikhatova, bankanalytiker på Citibank.

I bokslutet kan Nordea skryta med ökade marknadsandelar i hela Norden och ett lyft på bolånemarknaden på 3 procent – även om tillväxttakten för bolånen sjönk i fjärde kvartalet.

"Nordeas företagsutlåning ökade med 9 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 13 procent på årsbasis men ökade med 5 procent från förra kvartalet och flödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva", skriver banken.

Nordea redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 1 668 miljoner euro för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 1 337 miljoner euro under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före kreditförluster på 1 532 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:80 euro per aktie. Det kan jämföras med 0:69 euro per aktie i fjol och en snittprognos på 0:73 euro per aktie.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, lyfter till 1 641 miljoner euro. Det kan jämföras med 1 255 miljoner euro ett år tidigare och en snittprognos på 1 578 miljoner euro.

Provisionsnettot sjönk dock till 812 miljoner, mot 920 miljoner euro under motsvarande kvartal 2021 och väntade 846 miljoner euro.

Kreditförlusterna blev 59 miljoner euro, mot 56 miljoner ett år tidigare och väntade 73 miljoner.