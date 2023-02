Unicef: Risk människor tröttnar på att ge

FN-organisationen har ett fältkontor i Gaziantep i södra Turkiet, inte långt från jordbävningens epicentrum. Man är också på plats sedan tidigare i nordvästra Syrien och kan därmed agera snabbt när människors bidrag kommer in, säger Petter Gustafsson, pressekreterare på Unicef.

– Det är direkt livräddande insatser för barn både på kort och lång sikt. Ofta är det fler barn som dör efter katastrofer, som i sjukdomar och av brist på rent vatten.

– Vi arbetar med att reparera vattensystem, se till så att barn får traumabehandling och på sikt att barn ska kunna gå i skolan, säger han.

När kriget i Ukraina bröt ut den 24 februari förra året ville många skänka ett bidrag till barnfonden. Hundratals miljoner samlades in fram till årsskiftet i Sverige. Röda korset drog in 500 miljoner kronor, vilket är i nivå med tsunamin 2004. Bara då drog organisationen in 550 miljoner kronor på en månad.

– Den mediala uppmärksamheten är mest avgörande. Men också att människor känner för de som drabbas, att man får en personlig kontakt och ett medmänskligt engagemang, säger Malin Barnö.

Varken hon eller Petter Gustafsson vill svara på hur de ser på den svenska regeringens humanitära bistånd till jordbävningsinsatsen, som i skrivande stund uppgår till sju miljoner kronor.

– Alla bidrag är viktiga, säger hon.