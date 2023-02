Handelsbanken föreslår extra utdelning

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 7 510 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 369 miljoner kronor motsvarande period ett år tidigare.

Utdelningen höjs till 5:50 kronor från 5 kronor ett år tidigare. Ovanpå det föreslår styrelsen en extra utdelning på 2:50 kronor per aktie – det vill säga sammanlagt 8 kronor per aktie, mot förväntningarna på 8:36 kronor per aktie.