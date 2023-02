Många kvinnor som utsätts för våld i en nära relation vittnar om övertrasserade bankkonton och stora skulder som i vissa fall hamnar hos Kronofogden. Det är exempel på en form av ekonomiskt våld som kan förfölja kvinnor under lång tid. Utdragna civilrättsmål, till exempel vårdnadstvister, kan göra att kvinnor hålls kvar i en ekonomiskt sårbar situation i flera år.

Ekonomiskt våld i nära relation kan ses som en egen typ av våld eller som en del av det psykiska våldet.

Såväl svensk som internationell forskning, till exempel studien Development of the Scale of Economic Abuse av Adrienne E Adams med flera och Toward a More Comprehensive Understanding of Financial Abuse in the Context of VAW av Marie Eriksson och Rickard Ulmestig, visar att män som utövar våld i en nära relation ofta har som syfte att kontrollera en kvinna genom att göra henne ekonomiskt beroende av honom. Det kan handla om att få henne att sluta arbeta, ta över hennes bankkonton och tvinga henne att redovisa utgifter och inkomster. Men också om motsatsen, att kvinnan måste arbeta ännu mer för att kunna betala räkningar och hålla hushållet skuldfritt.