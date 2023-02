Bilderna från katastrofen är svåra att ta in. Barn som föds under rasmassorna och som i samma stund blir föräldralösa. Far och dotter som håller om varandra just som jordbävningen äger rum och som sedan dör så, mitt i omfamningen. Och alla som fortfarande är fast under rasmassorna, i väntan på hjälpinsatser som – oavsett vad turkiska myndigheter hävdar – såväl har dröjt som varit helt otillräckliga. Fotografiet från staden Kahramanmaraş, på en far som vägrar släppa sin avlidna tonårsdotters hand, ska inte bara förstås som en bild på en förälder i akut sorg, utan också på ett barn som kunde ha räddats om hjälpen kommit i tid. På en plats där presidenten redan hotat sina medborgare med repressalier för all eventuell kritik mot myndigheternas insatser, är den hållna handen lika mycket en protest som en sista kärleksakt.

Det är inte en slump att husen i Bakur, den del av Kurdistan som ligger i Turkiet, inte rustats upp, oavsett hur mycket folk betalat i jordbävningsskatt och hur länge de efterfrågat insatser för sina hem.

På sociala medier berättar högt ansedda turkiska seismologer om hur de i flera år varnat för jordbävningar i detta område, liksom lagt fram planer på hur byggnader, dammar och vägar kan rustas upp. Regeringen har inte velat lyssna eller anta planerna, och städerna har därmed stått så som de alltid gjort – försummade och i skuggan av rasism, den politiska elitens ekonomiska förskingring och skenande kostnader för krig.