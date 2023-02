Jordbävningen innebär en katastrof i en redan existerande kris, en kris som omvärlden nästan har glömt bort.

I Syrien pågår ett krig. Befolkningen i landets nordvästra region levde redan före jordbävningen under fruktansvärda humanitära förhållanden. Regionen är i upplösning efter år av konflikt. Sjukvårdssystemet har kollapsat och klarar nu inte de enorma behov som uppstått efter jordbävningen.

Mindre än 60 procent av sjukhusen och hälsoklinikerna var fullt funktionsdugliga när ett kolerautbrott nyligen spreds till alla provinser i landet.

Civilbefolkningen har under lång tid levt i ständiga konfliktzoner och bevittnat omfattande grymheter. Många människor lever med livsomvälvande fysiska och känslomässiga sår.

Redan dygnet innan jordbävningen inträffade var över två tredjedelar av Syriens befolkning, 15 miljoner, i behov av humanitärt bistånd, enligt FN. Det är fler än vid någon annan tidpunkt sedan konflikten i landet började.

Samtidigt har humanitära organisationer mycket svårt att få tillträde till nordvästra Syrien. Regionen, där 4,2 miljoner människor bor, är isolerad från resten av landet eftersom den inte kontrolleras av regeringen. Fortfarande drabbas området av attacker och beskjutning av civila och hälsokliniker. Människor har tvingats fly, ibland över tjugo gånger, sedan kriget i Syrien började för tolv år sedan.

Trots obevekliga insatser från organisationer och FN-organ kommer det mesta av det humanitära biståndet in i landet via den enda kvarvarande FN-styrda gränsövergången från Turkiet, Bab al-Hawa. Det fanns tidigare fler passager, men ett veto från Ryssland i FN:s säkerhetsråd minskade dem till en – vilket redan före jordbävningen var otillräckligt för att för att kunna föra in det humanitära bistånd som behövs. Det är nu avgörande för att hjälpa dem som drabbats av jordbävningen att det humanitära biståndet får obehindrat tillträde till regionen. Över två miljoner syrier i den nordvästra delen av landet är beroende av det för att få mat, vatten, medicin, skydd och grundläggande samhällsservice. De behöver omvärldens hjälp nu mer än någonsin. Många överlevande efter jordbävningen är utsatta för hårt vinterväder och i desperat behov av skydd, medicinsk hjälp, mat, el och värmekällor.